МОСКВА, 14 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером повышался против доллара и в большей степени — к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе в направлении уровня 1,12 доллара.

Решение и комментарии ЦБ РФ поддержали курс российской валюты в конце недели, поскольку сохраняют интерес инвесторов к carry trade в пользу рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.25 мск снижался на 21 копейку до 64,37 рубля, курс евро — на 65 копеек до 72,17 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ ЦБ

Рубль в пятницу вечером рос к доллару и более ощутимо — к евро. Участники рынка отыгрывали курсовые колебания основной валютной пары на форексе, сползающей в район отметки 1,12 доллара после выхода позитивных макроэкономических данных по США.

В частности, промпроизводство в стране в мае поднялось на 0,4% при прогнозе роста только в 0,2%. Показатель за апрель был скорректирован до снижения на 0,4% к марту против первоначальной оценки снижения на 0,5%.

Нефтяные цены пытаются в пятницу закрепиться выше уровня 62 доллара за баррель сорта Brent, что поддерживает спрос на российские активы.

Рост геополитических рисков из-за атак неизвестных на танкеры в Оманском заливе и последовавших за ними обвинений Ирана со стороны США в этих атаках поддержал нефтяные котировки.

ЦБ ПОДДЕРЖАЛ ВАЛЮТУ РФ

Поддержка рублю пришла и от ЦБ РФ, который впервые в 2019 году понизил ключевую ставку – на 0,25 процентных пункта до 7,5% годовых. При этом финансовый регулятор допускает возможность дальнейшего одного или даже двух снижений ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Это поддержит carry trade и в частности — спрос на долговые рублевые госбумаги, что транслируется в рост спроса на рубли и поддержит курс российской валюты, говорят эксперты.

В итоге доллар вечером снижался против рубля на 0,3%, евро — на 0,9%. Рублевая цена нефти опустилась к отметке 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Решение ЦБ РФ снизить ставку позитивно отразилось на рубле, который укрепил свои позиции, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, отметил он.

"То есть, при относительно оптимистичном сценарии ставка может быть снижена до 7,0% годовых. Негативом для рубля можно считать сохраняющийся отток из фондов, инвестирующих в российские активы. Впрочем, ухудшение прогнозов по экономике с улучшением прогноза по инфляции повышает шансы на дальнейшее смягчение, то есть стратегия carry trade остаётся актуальной", — добавил Кочетков.

Впрочем, следующая неделя может внести изменения в динамику рубля, считает Андрей Люшин из Локо Банка.

"Возможное снижение нефтяных цены и смягчение монетарной политики ЦБ РФ не позволят рублю пройти отметку 64 рубля за доллар и оставят курс в диапазоне 64-65,5 рубля за доллар и 72,5-74 рубля за евро", — оценил он.