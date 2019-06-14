МОСКВА, 14 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись в "красной" зоне из-за опасений по спаду мировой экономики на фоне новостей от Broadcom, а также слабой статистики по США и КНР, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,31%, до 7345,78 пункта, французский CAC 40 — на 0,15%, до 5367,62 пункта, немецкий DAX — на 0,6%, до 12096,4 пункта.

Инвесторы отыгрывают корпоративные новости из технологического сектора. В пятницу производитель чипов Broadcom ухудшил прогноз по выручке в 2019 году на 2 миллиарда долларов, до 22,5 миллиарда долларов, уточнив, что это последствия торговой напряженности и запрета на ведение бизнеса с Huawei Technologies, сообщает агентство Рейтер.

"Вряд ли это (снижение выручки — ред.) произойдет с Broadcom, но такая тенденция ожидаема во второй половине этого года", — сказал в комментарии агентству аналитик технологического сектора в Mirabaud Securities Нил Кэмплинг (Neil Campling).

Он также добавил, что перспектива восстановления сектора микросхем, на которую многие надеются, вряд ли оправдается. Акции технологических компаний Европы, таких как Infineon, AMS и STMicroelectronics, Siltronic, Dialog Semiconductor подешевели на 2,5–5,5%, а технологический сектор снизился на 1,8%.

При этом инвесторы обратили внимание на статистические данные по США и Китаю. Ранее в пятницу министерство торговли США сообщило, что объем розничных продаж в стране в мае в месячном выражении вырос на 0,5%, тогда как инвесторы ожидали рост на 0,7%. Кроме того, рост промышленного производства в Китае в мае замедлился до минимума, превышающего 17 лет, отмечает агентство.