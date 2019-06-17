МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику в понедельник на фоне новостей из Гонконга и неопределенности в будущей политике ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,05% — до 2880,52 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,52%, до 1497,28 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,66%, до 27298,33 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 0,09%, до 21135,99 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,25%, до 2090,25 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,05% — до 6553,7 пункта.

В субботу глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к закону об экстрадиции, которая в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Центральные власти КНР выразили поддержку, понимание и уважение решению правительства Гонконга.

В минувшую среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими. В США призвали власти Гонконга и протестующих воздержаться от насилия. Кроме того, представитель госдепа заявила, что власти Гонконга должны уважать свободу выражения и право собраний мирных протестующих.

"На прошлой неделе проблема выглядела так, будто она станет еще одним непростым моментом между США и Китаем. Но поскольку законопроект был отложен на неопределенное время, ситуация, скорее всего, успокоится, что хорошо для рынков", — сказал агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui Trust Хироюки Уэно (Hiroyuki Ueno).

Ключевым событием для мировых рынков на текущей неделе станет очередное двухдневное заседание ФРС США, по итогам которого в среду будет озвучено решение по дальнейшей монетарной политике регулятора. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%. При этом эксперты ждут снижения ставки уже в июле.