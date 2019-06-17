МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на фоне сохраняющихся опасений относительно геополитической нестабильности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.11 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 0,26% — до 62,17 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на WTI — на 0,19%, до 52,87 доллара за баррель.

Поддержку стоимости нефти продолжают оказывать геополитические опасения. В Оманском заливе в четверг было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. США обвинили Иран в атаках на танкеры.

"Растущая напряженность на Ближнем Востоке остается причиной для беспокойства, поскольку трейдеры опасаются перебоев с поставками из-за эскалации военных действий", — рассказал агентству Рейтер сырьевой аналитик Phillips Future в Сингапуре Бенджамин Лу (Benjamin Lu).

Участники торгов также обратили внимание на заявления главы минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который выразил надежду на достижение баланса на нефтяном рынке до наступления 2020 года.