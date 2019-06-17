МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению в понедельник утром после роста на протяжении четырех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.48 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,75 доллара, или на 0,13%, до 1342,85 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро росла на 0,13%, до 14,82 доллара за унцию.

В понедельник на рынке драгоценного металла отмечается коррекция после роста его цены с прошлого вторника на 1,4%. Такая динамика была обусловлена увеличением спроса на золото в качестве более надежного актива.

Теперь внимание рынков приковано к двухдневному заседанию ФРС США, которое пройдет во вторник и среду. Как прогнозируют аналитики, регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но может дать сигнал о ее снижении уже в июле.

"Все внимание рынков обращено к заседанию ФРС 18-19 июня. Сейчас стоимость золота изменяется в узком диапазоне. Рынки довольно активно отыграли ожидания снижения ставки, а торговая неопределенность увеличила спрос на надежные активы", — говорит сырьевой аналитик Phillips Future Бенджамин Лу (Benjamin Lu), мнение которого приводит агентство Рейтер.