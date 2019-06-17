МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник разнонаправленно в ожидании заседания Федрезерва США и саммита G20, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2% — до 2887,62 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опустился на 0,2%, до 1502,12 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,45%, до 27240,35 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,03%, до 21124 пунктов. Южнокорейский KOSPI — снизился на 0,22%, до 2090,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,35% — до 6530,9 пункта.

Внимание мировых рынков приковано к двухдневному заседанию ФРС США, которое пройдет во вторник и среду. Как прогнозируют аналитики, регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но может дать сигнал о ее снижении уже в июле. "Участники торгов в основном заняли выжидательную позицию перед началом заседания ФРС во вторник", — сказал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto).

Еще одним важным событием для рынков в конце текущего месяца станет саммит G20, который пройдет в японской Осаке 28-29 июня. Инвесторы надеются на прояснение перспектив торгового конфликта США и Китая. На минувшей неделе глава американского минторга Уилбур Росс заявил, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках G20, судьба договоренностей будет решаться по итогам переговоров делегаций двух стран.