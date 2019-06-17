МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в ожидании заседания Федрезерва США и прояснения позиции регулятора по дальнейшей монетарной политике, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.29 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,11%, до 7353,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 5378,53 пункта, немецкий DAX — на 0,17%, до 12117,67 пункта.

Мировые инвесторы в начале недели заняли выжидательную позицию в ожидании двухдневного заседания ФРС 18-19 июня. По прогнозам аналитиков, регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%. Однако трейдеров больше интересуют обновленные прогнозы Федрезерва по экономике и ставке — в последнее время усилились ожидания того, что американский регулятор перейдет к ослаблению своей монетарной политики на фоне сложной ситуации в мировой экономике.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают корпоративные новости из Германии, где, как сообщило издание Financial Times, крупнейший банк страны Deutsche Bank планирует создать банк плохих активов, куда он переведет активы объемом до 50 миллиардов евро для управления или продажи. Акции банка дорожают почти на 2%.

В то же время немецкий авиаперевозчик Lufthansa сообщил, что прогнозирует маржу по скорректированной прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) в текущем году на уровне 5,5-6,5%, что ниже предыдущего прогноза на уровне 6,5-8%. Кроме того, компания ожидает, что скорректированная EBIT в этом году составит от 2 до 2,4 миллиарда евро, хотя ранее компания прогнозировала показатель на уровне 2,4-3 миллиарда евро. Акции компании упали в цене на 11,4%.