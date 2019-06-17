МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Мировые цены перешли к снижению в понедельник днем после роста более чем на 2,5% в конце предыдущей недели и некоторого повышения ещё утром — опасения политической нестабильности на Ближнем Востоке после нападений на нефтяные танкеры уступают более фундаментальным факторам, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 13.35 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,56%, до 61,66 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на WTI — на 0,67%, до 52,16 доллара за баррель.

В Оманском заливе в четверг было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. США обвинили Иран в атаках на танкеры. Но эксперты отмечают, что сейчас коррекционным настроениям на рынке способствуют опасения относительно замедления роста мировой экономики и спроса на нефть, которые перевешивают обеспокоенность, связанную с нападением на танкеры.

"Рост объема промышленного производства в Китае замедляется до минимума за 17 лет на фоне торговой напряженности с США. Сегодня нефтяному рынку придется столкнуться с дополнительными опасениями за спрос на фоне решения Индии повысить пошлины на товары из США в ответ на аналогичные действия Вашингтона", — считают аналитики JBC Energy, мнение которых приводит агентство Рейтер.

В пятницу в Китае была опубликована статистика, согласно которой объем промпроизводства в стране в мае увеличился на 5% в годовом исчислении, хотя ожидался рост на 5,4%. Затем Индия повысила импортные пошлины на 28 видов товаров из США. Это решение было принято после того, как в марте 2018 года Вашингтон ввел пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — на 25% и 10% соответственно.

Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на 100 тысяч баррелей в сутки — до 1,2 миллиона баррелей в день. Это уже второй месяц подряд, когда организация пересматривает в сторону понижения прогноз роста спроса на нефть в 2019 году.