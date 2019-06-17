МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе разнонаправленного изменения рынка акций РФ по индексам, рубль укрепится против доллара, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится на 0,4%, до 2750 пунктов, РТС снизится на 0,3%, до 1337 пунктов.

Цена на нефть марки Brent снизится в пределах 1 доллара, до 61,4 доллара за баррель, курс евро к доллару останется около 1,125. Курс рубля относительно доллара повысится на 10 копеек, до 64,3 рубля и останется неизменным к евро — около 72,7 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Несмотря на обилие объективных рисков для мировой экономики, спрос на рискованные активы остается довольно устойчивым, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Инвесторов настораживают угрозы затягивания и усиления торговых войн, но, судя по их поведению, недостаточно, чтобы отказаться от рисковых стратегий. С учетом растущих ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ФРС США в текущем году, позитив от улучшения ситуации с долларовой ликвидностью явно перевешивает. Иными словами, рынки явно не закладывают кризисные сценарии в свои прогнозы, что провоцирует риски обвала", — говорит эксперт.

Сергей Дейнека из "БКС Премьер" полагает, что встреча главы Китая и президента США состоится и в конце июня фондовые рынки могут получить мощный позитивный сигнал.

Предполагается, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке 29 июня.

Заседание ФРС США по процентной ставке состоится 18-19 июня, напоминает Константин Кочергин из банка "Восточный". "Рынок прогнозирует сохранение ставки на прежнем уровне, но ожидает новые комментарии регулятора относительно возможности снижения ставки в этом году", — комментирует он.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка ожидает, что американский регулятор оставит диапазон ключевой ставки на прежнем уровне (2,25%-2,5%), однако отметит некоторое ослабление экономической активности и риски, связанные с "торговыми войнами", и, как следствие, несколько снизит прогнозы на 2020 год и намекнет на скорое снижение ставки, поддержав, тем самым аппетит к риску.

"Впрочем, готовность ФРС, в случае чего, стимулировать экономику, на наш взгляд, уже отчасти "в ценах" и вряд ли приведет к устойчивому ралли. Напротив, скорее, можно опасаться ухудшения настроений к концу текущей недели — фактором риска выступает экономический календарь (в пятницу выйдут предварительные PMI, от которых мы позитива не ждем) и сомнения инвесторов относительно плодотворности встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 (28-29 июня)", — отмечает он.

В 20-ых числах ожидается, что состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК и стран, не входящих в картель, напоминает аналитик. Рынок будет ждать выхода информации относительно баланса спроса и предложения на нефтяном рынке, добавляет Кочергин.

Нефтяной рынок реализовал восстановительный сценарий, который поддержал инцидент в Оманском заливе, отмечает Евстифеев. Тем не менее, риски торговых войн напрямую влияют на прогнозы спроса на нефть, поэтому подобные временные драйверы выглядят ненадежными, добавляет он.

Дейнека ждет продолжения умеренного восстановления в нефти до уровней 63-65 долларов на фоне усиливающейся нестабильности на Ближнем Востоке и крепнущих ожиданий продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи до конца 2019 года. "Усилить спрос может ФРС, которая в среду будет принимать решение по ключевой ставке. По нашим ожиданиям, ставка останется неизменной, однако риторика американского регулятора может испытать очередное смягчение", — добавляет он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

С конца мая индекс Мосбиржи прибавил 3,5%, а с начала года 16,5%, обращает внимание Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс". По темпам роста с начала года российский рынок на втором месте среди развивающихся рынков, указывает он.

"Фондовый рынок, вероятнее всего, будет консолидироваться в диапазоне 2700-2750 пунктов по индексу Мосбиржи. Сдерживает дальнейший рост сезон закрытия реестров на дивиденд. Но в целом настрой у игроков позитивный", — говорит эксперт.

Российский рынок на будущей неделе, по мнению Дейнеки из "БКС Премьер", продолжит сохранять определенную степень независимости от внешних факторов. Способствовать этому будут общее снижение геополитического дисконта в отношении активов РФ, а также повышенный интерес к дивидендным бумагам, полагает он.

"Дивидендные разрывы быстро выкупаются, значительная часть дивидендов реинвестируется, кроме того, наблюдается растущая активность нерезидентов, особенно, в акциях Сбербанка, который является своего рода прокси на отечественный рынок. По нашему мнению, участники рынка закладывают возможность продолжения "разрядки" между РФ и США в свете усиления давления Штатов на Иран и Китай, а также приближения саммита G20, где ожидается несколько важных встреч на высшем уровне, в том числе президента США с главами РФ и Китая", — комментирует он.

Отечественный рынок упорно движется вверх, но продолжать делать это будет весьма сложно из-за дивидендных отсечек крупнейших компаний, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Поэтому в ближайшую неделю он ждёт нейтральной или даже негативной динамики.

В то же время решение ЦБ РФ и заявления о возможном дальнейшем снижении ставки повышают востребованность рынка акций, особенно это касается дивидендных бумаг, добавляет он.

"К концу текущей недели дивидендные "отсечки" по акциям "Северстали", НЛМК и ММК, а также вероятное усиление давления на акции Сбербанка, сейчас более уязвимого к внешней конъюнктуре, могут выступить техническими триггерами для отката индекса Мосбиржи к нижней части зоны 2700-2750 пунктов, которая, по нашему убеждению, способна сохранить свою актуальность", — комментирует Локтюхов из Промсвязьбанка.

ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ РУБЛЯ

Российский рубль удерживает первое место среди валют развивающихся стран, этому способствует позитивная динамика на внешних площадках, улучшение геополитического фона, считает Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Пара доллар-рубль будет торговаться в боковом коридоре 64-66,50. Надежда на стабильную ситуацию в экономике РФ и на финансовых рынках в ближайшие полгода удерживает инвесторов от продаж рублевых облигаций", — добавил он.

Поддержку рублю окажет рост аппетита иностранных инвесторов к российским ценным бумагам на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ, комментирует Кочергин из банка "Восточный".

"Интересными являются комментарии регулятора относительно вероятности дополнительного повышения ставки два раза в этом году вместо прогнозируемого ранее одного", — добавил эксперт.

Рубль может продолжить своё неспешное укрепление, поскольку остаётся высокодоходным на фоне падения доходностей долговых инструментов в долларах США и евро, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". Заявления ЦБ РФ о дальнейшем снижении ставки повышают актуальность рублёвого carry trade.

Российский рубль удерживает первое место среди валют развивающихся стран, этому способствует позитивная динамика на внешних площадках, улучшение геополитического фона, считает Ващенко.

"Пара доллар-рубль будет торговаться в боковом коридоре 64-66,50. Надежда на стабильную ситуацию в экономике РФ и на финансовых рынках в ближайшие полгода удерживает инвесторов от продаж рублевых облигаций", — добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

По мнению Кочергина, наиболее привлекательными для инвесторов будут золотодобыча и горнорудная отрасли, а наименее — добыча и обработка алмазов.

С его точки зрения, лидерами роста могут стать акции "Норникеля", "Полюса" и "Новатэка", а аутсайдерами — бумаги "Русагро" и "Алросы".

Лучше рынка, на взгляд Ващенко, будут акции "Полюса" и ГМК "Норникель", а разворот вниз может состояться в бумагах "Северстали", "Татнефти", МТС, ММК.

Возможно, что акции электроэнергетики продолжат свой рост, так как дивидендные выплаты по бумагам сектора являются одним из ключевых факторов изменения котировок, полагает Кочетков. В секторе металлургии ожидается просадка, так как на будущей неделе наступают дивидендные отсечки по крупнейшим эмитентам, обращает внимание он.

Лучше рынка могут в краткосрочной перспективе смотреться акции электроэнергетики и МТС, спрос на которые вполне может сохраниться на текущей неделе, считает Локтюхов. Определенный потенциал роста эксперту видится в акциях "Норникеля", который начисляет дивиденды лишь через неделю, и зависящих от них акций "Русала". Он также выделяет акции "Аэрофлота" и "Магнита", способные привлечь интерес инвесторов ввиду ожидания улучшения их финпоказателей в будущем.