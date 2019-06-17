МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Бумаги компании "Россети" на торгах Московской биржи в понедельник продолжают дорожать, обыкновенные акции обновили исторический максимум, следует из данных торгов.

В течение первой половины дня привилегированные акции "Россетей" прибавляли 8,75% — до 1,89 рубля, что является максимумом с сентября 2017 года.

Обыкновенные акции дорожали на 5,46%, до более чем 1,507 рубля, таким образом, обновив исторический максимум.

На закрытии торгов в пятницу акции "Россетей" выросли на 5,2% на фоне одобрения акционерами МОЭСК (входит в "Россети") роста дивидендов по итогам 2018 года на 87%.