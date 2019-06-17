МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты днем в понедельник продолжает незначительно расти против доллара, стабилизировавшись по отношению к евро, несмотря на снижение рынка нефти.

Сохранение спроса на рисковые активы поддерживает курс рубля около максимумов за несколько недель, считают некоторые аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.41 мск снижался на 10 копеек, до 64,29 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 72,16 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – СТАБИЛЬНОСТЬ ОКОЛО МАКСИМУМОВ

Рубль в понедельник стабилизировался с некоторой тенденцией к повышению против доллара. Участники рынка отыгрывают сохранение спроса на рисковые активы вообще и на рублевые в частности.

Так, актуальность carry trade в пользу рубля сохранилась после пятничного решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку впервые в этом году — на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Этому же способствуют и намеки финансового регулятора о возможности снижения ключевой ставки еще два раза в текущем году.

Нефтяные цены сползают в направлении 61 доллара за баррель сорта Brent. Опасения перебоев с поставками нефти через Оманский залив из-за вооружённого нападения на танкера в четверг отошли на второй план, и участники рынка опять оценивают вероятность снижения спроса на энергоресурсы на фоне данных о замедлении роста китайской экономики. Объем промпроизводства в стране в мае увеличился на 5% в годовом исчислении, хотя ожидался рост на 5,4%.

В итоге доллар и евро днем снижались против рубля в пределах 0,1%, оставаясь около минимумов с 20-х чисел мая. Рублевая цена нефти опустилась к отметке 3,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В отсутствие существенных изменений внешнего фона решения и комментарии ЦБ РФ продолжат поддерживать интерес к рублевым облигациям, что будет выступать фактором поддержки для рубля, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Кроме того, не за горами и июньский налоговый период вкупе с возможными продажами валюты компаний под предстоящие выплаты дивидендов. Поэтому на неделе не исключаем попыток рубля показать дальнейший рост до 64 против доллара, хотя большое количество внешних событий способно привести к повышению его чувствительности к новостям извне и росту волатильности", — добавил он.

Решение и комментарии ФРС станут ключевым событием текущеи? недели, и если инвесторы получат новые сигналы о смягчении процентнои? политики в США, распродажи американскои? валюты на развивающихся рынках могут позволить рублю закрепиться ниже 64 в паре с долларом, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Впрочем, аппетит инвесторов на площадках EM могут в очереднои? раз испортить торговые разногласия. Более того, не исключено, что мягкая риторика ФРС будет в том числе обусловлена экономическими рисками из-за торговых противостоянии?, что, в свою очередь, спровоцирует глобальныи? уход инвесторов от риска на развивающихся рынках. В этом случае можно ожидать коррекцию рубля в сторону 65-65,5 против доллара", — добавил он.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не исключила в пятницу двух снижений ставки до конца 2019 года, однако пока не стоит приписывать такому сценарию высокую вероятность, это заявление — лишь перечисление доступных вариантов действий регулятора: остальные комментарии главы ЦБ были полны консервативных нот, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Консерватизм регулятора оправдан устойчиво высокими инфляционными ожиданиями и неустойчивой внешней конъюнктурой, включая геополитические угрозы. При этом начало реализации национальных проектов имеет для Банка России двойственный эффект: с одной стороны, это позволит улучшить профиль экономики, с другой — может подстегнуть инфляционные риски из-за бюджетных трат", — заключил эксперт.