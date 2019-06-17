ЛОНДОН, 17 июн — ПРАЙМ. Великобритания и Китай договорились о прямой торговле ценными бумагами компаний, размещенных на Лондонской и Шанхайской фондовых биржах, следует из сообщения министерства финансов Великобритании.

Согласно соглашению, достигнутому в рамках британско-китайского проекта the London-Shanghai Stock Connect, компании, бумаги которых торгуются в Лондоне и Китае, будут иметь двойной листинг. Инвесторы обеих стран смогут покупать и продавать расписки на акции эмитентов в упрощенном порядке.

Комментируя нововведение, министр финансов Великобритании Филип Хаммонд отметил, что Лондон является глобальным финансовым центром, и заключение указанного соглашения свидетельствует о доверии к нему. "Это укрепит наши глобальные возможности подключения и позволит британским компаниям, зарегистрированным на бирже, вести листинг в Китае и наоборот", — написал министр в микроблоге в соцсети Twitter.

Ожидается, что бумаги более 260 компаний, торгующихся в Шанхае, станут доступны инвесторам из Британии.

Десятый раунд переговоров по экономическому сотрудничеству между Великобританией и Китаем проходит в понедельник в Лондоне. Хаммонд и вице-премьер госсовета КНР Ху Чуньхуа проводят встречу, в ходе которой обсуждают вопросы сотрудничества в финансовом секторе, торговле, инвестициях и общеэкономические проблемы.