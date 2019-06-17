МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на умеренно позитивном внешнем фоне и при стабильном рубле, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к 15.46 мск увеличивается на 0,3%, до 2747,49 пункта, индекс РТС — на 0,47%, до 1347,4 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 13 копеек, до 64,25 рубля, курс евро растёт на 4 копейки, до 72,21 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,39%, до 61,77 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Бумаги "Россетей" значительно дорожают после предложения правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей подконтрольной ей Федеральной сетевой компании, написала газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы компании Павла Ливинского вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку от 28 мая.

К текущему моменту обыкновенные акции "Россетей" прибавляют 3,37%, префы компании – на 6,62%, Ранее в понедельник обыкновенные акции холдинга обновили максимум с 2013 года, поднявшись на 5,46%, до 1,5074 рубля, префы дорожали на 8,75%, до 1,89 рубля — максимума с сентября 2017 года. Акции ФСК ЕЭС растут на 2,57%.

Подрастают и другие представители сектора электроэнергетики – им в целом благоволят стабильный курс рубля и хорошие финансовые показатели, отраженные в последней отчетности, отмечает Сергей Дейнека из компании "БКС Премьер".

В лидерах роста – акции "Интер РАО" (5,97%), "Иркутскэнерго" (0,83%), "Мосэнерго" (3,3%), ТГК-1 (4,05%), ОГК-2 (5,57%), "Энел России" (1,56%), "Русгидро" (1,13%).

Также в лидерах – привилегированные акции "Мечела" (5,19%), акции "Аэрофлота" (2,68%) и "Магнита" (2,07%).

Бумаги "Северстали" (-4,42%) тем временем упали в связи с дивидендной отсечкой, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Среди лидеров снижения также — акции компании ТМК (-1,27%), депозитарные расписки "Ленты" (-1,12%), и акции "Фосагро" (-1,07%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Анастасия Соснова из ИК "Фридом Финанс" ожидает закрытия отечественных индексов на сложившемся фоне вблизи достигнутых уровней.

В предстоящие торговые сессии Дейнека не ждет от отечественного рынка выдающейся динамики. Внутренним фактором слабости выступит очистка от дивидендов в акциях "Северстали", НЛМК, ММК, ГМК "Норникель", ВТБ, поясняет он.

"Между тем глобальные инвесторы, по нашему мнению, переходят в осторожно-выжидательный режим в преддверии нескольких важных событий – заседания ФРС США, саммита G20 и министерской встречи ОПЕК+", — добавляет аналитик.

Аналитик банка "Санкт-Петербург" Анна Полиенко не ожидает позитивной динамики российского рынка акций в ближайшие дни.