МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник незначительно снижается в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором будут приняты решения о дальнейшей монетарной политике в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,75 доллара, или на 0,06%, до 1343,75 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,26%, до 14,842 доллара за унцию.

Участники торгов ждут предстоящего двухдневного заседания ФРС, которое начнется во вторник. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство членов регулятора выскажутся за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

"Если ФРС снизит базовую процентную ставку, то стоимость облигаций может уменьшиться, а доходность может вырасти, что не очень хорошо для золота. Снижение ставки также может повысить аппетит к риску и ограничить рост золота", — говорит сырьевой аналитик Phillips Future Бенджамин Лу (Benjamin Lu), мнение которого приводит агентство Рейтер.

С другой стороны, трейдеры обращают внимание на торговую неопределенность в отношениях США и Китая. Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy) в комментарии агентству отмечает, что торговая напряженность между странами — это поддерживающий фактор для рынка золота, поскольку неразрешенный торговый спор и любая дальнейшая эскалация могут привести к увеличению спроса на него. Лидеры стран встретятся на саммите G20 в конце месяца.