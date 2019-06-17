МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вечером в понедельник снижаются, поскольку трейдеры все еще обеспокоены по поводу влияния перспектив роста мировой экономики на нефтяной спрос, воздействие на торги оказывают также ожидания по продлению сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 19.35 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,74% — до 61,55 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 0,3%, до 52,35 доллара за баррель.

"Страхи за спрос на нефть существовали до того, как атаки на танкеры в Оманском заливе ненадолго повысили цены, затем опасения в отношении спроса возникли вновь, в том числе из-за роста запасов сырой нефти в США", — приводит агентство Рейтер мнение сырьевого стратега Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).

Организация "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI) в понедельник опубликовала данные, согласно которым США в апреле добывали в среднем 12,2 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 9,807 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на 100 тысяч баррелей в сутки — до 1,2 миллиона баррелей в день. Это уже второй месяц подряд, когда организация пересматривает в сторону понижения прогноз роста спроса на нефть в 2019 году.

Цены на нефть также не получили поддержки от комментариев министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который в понедельник отметил, что ОПЕК движется в направлении консенсуса по вопросу о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на совещании, которое, по его прогнозам, состоится в первую неделю июля, добавляет агентство.