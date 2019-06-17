МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник в ожидании новостей от Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 20.27 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,18% — до 26135,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,76%, до 7856,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 2892,24 пункта.

Двухдневное заседание ФРС начнется во вторник. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство членов ФРС выскажутся за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

"Большинство людей предполагают, что снижения базовой ставки не произойдет на ближайшем заседании, но они не хотят вмешиваться и перераспределять какие-либо крупные активы, пока не получат больше рекомендаций от ФРС", — прокомментировала агентству Рейтер управляющий директор MRV Associates Майра Валладарес (Mayra Valladares).

Она отметила, что участники торгов ждут от ФРС США комментариев по последним экономическим данным, чтобы понять перспективы снижения ставки позднее в этом году.