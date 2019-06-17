МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись без единой динамки, инвесторы ожидают информации по ставке от Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Влияние на биржи оказали и корпоративные новости Lufthansa.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,16%, до 7357,31 пункта, французский CAC 40 — на 0,43%, до 5390,95 пункта, немецкий DAX — снизился на 0,09%, до 12085,82 пункта.

Двухдневное заседание ФРС начнется во вторник. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство членов ФРС выскажутся за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

"Рынок, кажется, находится в некотором осторожном режиме из-за заседания ФРС. Существует гораздо более высокая вероятность того, что ФРС намеренно или непреднамеренно ставит под сомнения ожидания по снижению ставки", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam).

В понедельник крупнейший немецкий авиаконцерн Lufthansa снизил прогнозы по прибыли на 2019 год, сославшись на ценовую конкуренцию со стороны бюджетных конкурентов в Европе, что оказало давление на немецкий DAX.

"Слабый прогноз Lufthansa определенно стал негативным элементом, повлиявшим на торги сегодня утром", — заявил агентству старший рыночный аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp). Акции международного авиационного холдинга (IAG) упали на 2,2%, в то время как бюджетные авиакомпании EasyJet и Ryanair Holdings упали более чем на 4% каждая.