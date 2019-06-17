МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций умеренно снизился в понедельник на фоне значительного падения цен на нефть, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,18% — до 2734,31 пункта, индекс РТС — на 0,01%, до 1340,9 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.30 мск снижался на 12 копеек — до 64,26 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 72,08 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,82% — до 60,88 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах по итогам торгов оказались акции "Интер РАО", которые подорожали на 5,95%. Также выросли акции ТГК-1 — на 4,48%, ОГК-2 — на 4,44%, "Энел Россия" — на 1,73%, обыкновенные акции ТГК-2 – на 5,23%, акции "Русгидро" – на 1,39%.

Также в лидерах – привилегированные акции "Мечела" (+2,81%), акции "Аэрофлота" (+2,79%), "Магнита" (+2,47%), "Алросы" (+2,15%), ФСК "ЕЭС" (+2,01%).

Бумаги "Россетей" показали сильную волатильность. Большую часть торгового дня бумаги росли на фоне предложений компании в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей ФСК. В ходе торгов обыкновенные акции холдинга обновили максимум с 2013 года, поднявшись на 5,46% — до 1,5074 рубля. Префы дорожали на 8,75% — до 1,89 рубля (максимум с сентября 2017 года).

Однако к закрытию торгов бумаги "Россетей" ушли в минус. В итоге обыкновенные акции компании подешевели на 1,23%, префы – на 3,42%.

Бумаги "Северстали" упали на 5,48% в связи с дивидендной отсечкой.

Также в аутсайдерах акции "Полюса" (-2,12%), ММК (-1,79%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,44%), ТМК (-1,4%) и "Мосэнерго" (-1,15%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

С фундаментальной точки зрения российский рынок в последние дни, по сути, топчется на месте в нерешительности, предпринимая робкие попытки роста, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Быки" все еще не исключают возможности заработать и не спешат переходить к фиксации прибыли, чему способствует и стабильность мировых настроений. Разочаровать западных трейдеров в таких условиях могла бы более жесткая, чем ожидается, позиция ФРС, но для прояснения данного вопроса еще нужно дождаться вечера среды", — говорит она.

В среду вечером ФРС США обнародует решение по ставке по итогам июньского заседания. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство членов ФРС выскажутся за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

Как считает Кожухова, нисходящая динамика на российском рынке может развиться, если индексы Мосбиржи и РТС преодолеют отметки в 2730 и 1335 пунктов соответственно. В этом случае индексы могут взять курс к уровням 2680 и 1300 пунктов. До этого же стоит сохранять краткосрочные "длинные" позиции, рекомендует аналитик.

По мнению Александры Овчинниковой из ИК "Фридом Финанс", во вторник индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2730-2760 пунктов, РТС – 1340-1360 пунктов.

"Если смотреть на техническую картину на графике индекса Мосбиржи, то стоит отметить, что рынок "обживается" на новых уровнях, консолидируясь в районе 2750 пунктов. При этом ближайшей, хоть и слабой поддержкой выступает отметка 2730 пунктов", — комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В сложившейся ситуации нельзя исключать попыток коррекционного снижения, которое может быть вызвано фиксацией частью игроков прибыли по спекулятивным длинным позициям. Это может привести к отступлению индекса Мосбиржи в район 2700 пунктов", — считает аналитик.