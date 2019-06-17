МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером в понедельник немного повышался к доллару и евро на фоне сохранения спроса на рисковые активы.

Снижение рынка нефти в направлении ключевого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent сдерживает укрепление рубля, говорят трейдеры.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 22.30 мск снижался на 6 копеек, до 64,32 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 72,14 рубля.

РУБЛЬ – ЛЕГКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ

Российская валюта в понедельник вечером повышалась к доллару и к евро. Позитивная конъюнктура на мировых фондовых рынках поддерживает курс российской валюты. Аппетит к риску стимулируется ожиданиями действий ФРС США. Двухдневное заседание регулятора начнется во вторник. Аналитики ожидают, что Федрезерв сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5% годовых, но большинство членов ФРС выскажутся за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

В то же время, понижательная динамика нефтяных котировок оказывает сдерживающее влияние на рубль. Инвесторы все еще обеспокоены по поводу влияния перспектив роста мировой экономики на нефтяной спрос.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на 100 тысяч баррелей в сутки — до 1,2 миллиона баррелей в день. Это уже второй месяц подряд, когда организация пересматривает в сторону понижения прогноз роста спроса на нефть в 2019 году.

В итоге доллар и евро вечером снижались лишь в пределах 0,1% к рублю. Рублевая цена нефти сползла к отметке 3,9 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

После решения ЦБ о снижении ключевой ставки рубль получил дополнительную поддержку в ожидании инвесторами продолжения снижения ставки до конца года, которое должно способствовать дальнейшему притоку спекулятивного капитала в ОФЗ, рассуждает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"Кроме того, в РФ начинается новый налоговый период, который также поддержит рубль. Для пары доллар/рубль вероятный диапазон колебаний на завтра — 64,1-64,5, по паре евро/рубль поддержка 71,85 должна устоять с потенциалом отскока до 72,45", — оценил он.

Российская валюта в краткосрочной перспективе может получить поддержку со стороны дивидендного и налогового периодов, в рамках которых экспортеры могут продавать выручку для создание рублевых резервов на выплаты налогов и дивидендов, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Основным же фактором для национальной валюты продолжает оставаться отношение инвесторов к валютам развивающихся рынков. Что же касается динамики цен на нефть, то их влияние в последние месяцы ослабло. При этом с технической точки зрения американская валюта вплотную подошла к поддержке, расположенной на уровне 64 рубля. Ее пробой может открыть доллару дорогу к годовым минимумам, установленным в марте — около 63,6 рубля", — добавил он.