МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Курс доллара к евро незначительно снижается в понедельник, инвесторы обращают внимание на признаки возможного сохранения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.40 мск курс евро к доллару рос до 1,1218 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1207 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 108,56 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,55 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,01% до 97,56 пункта.

Во вторник начнется двухдневное заседание Федрезерва, аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%. При этом, согласно данным CME Group по состоянию на понедельник, 82,5% экспертов прогнозируют сохранение уровня базовой ставки, а шансы снижения ставки в июне оцениваются в 17,5%.

"Не удивительно, что мы увидим некоторую волатильность на этом заседании, но, в конечном итоге, вы поймете, что люди занимают выжидательную позицию", — приводит агентство Рейтер слова старшего инвестиционного аналитика Manulife Asset Management Чарльза Томса (Charles Tomes).

Инвесторы также ожидают результатов заседания Банка Англии, которое состоится в четверг. Стивен Галло (Stephen Gallo) из BMO Capital Markets в комментарии агентству заявил, что хотя главный экономист Банка Англии Энди Холдейн сказал, что центральный банк приближает время для повышения ставок в Великобритании, никаких серьезных изменений ожидать не следует, пока не завершатся переговоры по Brexit.