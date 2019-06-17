МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили понедельник в плюсе на фоне ожидания новостей по процентной ставке от Федрезерва, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,09% — до 26112,53пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,62%, до 7845,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 2889,67 пункта.

Двухдневное заседание ФРС начнется во вторник. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство членов ФРС выскажутся за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

"На грядущей неделе состоится долгожданное июньское заседание (ФРС), и, хотя ко вторнику снижение ставок не оценено рынков, такое движение ожидается к июлю. Удивительно, если это не произойдет", — приводит агентство MarketWatch слова технического аналитика Newton Advisors Марка Ньютона (Mark Newton).

Стоимость бумаг старейшего международного аукционного дома Sotheby's подскочила на 58,6% после сообщений о продаже франко-израильскому миллиардеру Патрику Драи.

Акции Facebook в понедельник прибавили 4,24% на фоне заявления компании о готовности представить собственную криптовалюту уже во вторник.

Бумаги Netflix подскочили на 3,2% на фоне ожиданий аналитиков Piper Jaffray, согласно которым компания превзойдет прогнозы по росту подписчиков во втором квартале.