ВАШИНГТОН, 17 июн /ПРАЙМ/. Россия в апреле текущего года снизила вложения в государственные ценные бумаги США на почти 1,6 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

Вложения России сократились с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда долларов, из них 5,832 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги и 6,304 — на краткосрочные.

Ранее Россия последовательно сокращала вложения в госдолг США.

Лидером в списке крупнейших держателей американского долга в марте оставался Китай, объем вложений которого составляет 1,13 триллиона долларов, за ним следует Япония с 1,06 триллиона долларов, на третьем месте с большим отрывом находится Бразилия с 306,7 миллиарда долларов. Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.