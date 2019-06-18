МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются вторую торговую сессию подряд на фоне обеспокоенности инвесторов за перспективы мировой экономики и спрос на сырье, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.46 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,05%, до 60,91 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на WTI — на 0,1%, до 51,88 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что негативная динамика цен на нефть обусловлена обеспокоенностью относительно замедления роста мировой экономики, что скажется на спросе на сырье. Цены на нефть упали почти на 20% с пиковых значений текущего года, достигнутых в апреле, на фоне опасений из-за торговой войны между Китаем и США и слабых макроэкономических данных.

"Рынок находится в тупике и отчаянно нуждается в хороших макроэкономических данных, чтобы выбраться из негативных настроений", — полагает управляющий партнер Vanguard Markets Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер.

В то же время негативную динамику цен на нефть ограничивает нестабильная ситуация на Ближнем Востоке. По данным СМИ, в четверг в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. После этого Пентагон объявил, что США отправят дополнительно 1 тысячу военных на Ближний Восток.