МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.25 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Газпрома" дешевели на 0,07% — до 7,09 доллара, "Газпром нефти" — на 1,77%, до 30,6 доллара. Бумаги "Роснефти" росли в цене на 0,1% — до 6,32 доллара, "Лукойла" — дешевели на 0,17%, до 80,56 доллара, "Новатэка" — снижались в цене на 1% и стоили 202,2 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 0,31% — до 1,28 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,36%, до 15,04 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в стоимости на 0,06%, до 16,87 доллара.

Бумаги "Норникеля" прибавляли 0,31% — до 22,62 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,84%, до 16,44 доллара, НЛМК — падали в цене на 4,2%, до 26,94 доллара.

Цена GDR "Магнита" опускалась на 0,14% — до 14,8 доллара, "Ленты" — росла на 0,76%, до 3,33 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,07% — до 2,86 доллара.