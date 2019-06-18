МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс рубля мало меняется к доллару, при этом перешел к росту против европейской валюты, которая опустилась ниже 72 рублей впервые с 23 мая, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.31 мск вторника снижается на 3 копейки — до 64,29 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 71,96 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,23% — до 60,8 доллара за баррель.