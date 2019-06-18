МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют заметную положительную динамику на фоне заявлений главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги о возможности нового смягчения монетарной политики регулятора, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.46 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,56%, до 7398,25 пункта, французский CAC 40 — на 1%, до 5444,3 пункта, немецкий DAX — на 0,81%, до 12184,24 пункта.

Поддержку позитивным настроениям инвесторов во вторник оказали заявления Драги, который сказал, что ЕЦБ придется снова смягчить свою монетарную политику, возможно, за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке. Это заявление увеличило ожидания дополнительных мер поддержки европейской экономики со стороны ЕЦБ.

Ранее во вторник Евростат сообщил, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по окончательной оценке, замедлилась до 1,2% с апрельских 1,7%. Годом ранее, в мае 2018 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 2%.

В то же время рост европейских бирж ограничивает статистика Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которой индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне упал до отметки минус 21,1 пункта с минус 2,1 пункта в мае. Аналитики ожидали снижения индикатора лишь до минус 5,7 пункта.