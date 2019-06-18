МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс евро снижается во вторник днем по отношению к доллару до минимума за две недели после того, как заявления главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги усилили ожидания дополнительного смягчения монетарной политики в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,1185 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1217 доллара за евро. Это минимальное значение курса евро к доллару за две недели. Курс доллара к иене опускался до 108,28 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,55 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,17% до 97,72 пункта.

В центре внимания инвесторов оказались заявления Драги, который сказал, что ЕЦБ придется снова смягчить свою монетарную политику, возможно, за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке (2%). Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

Ранее во вторник Евростат сообщил, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по окончательной оценке, замедлилась до 1,2% с апрельских 1,7%. Годом ранее, в мае 2018 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 2%.

Валютный стратег Societe Generale Кеннет Бру (Kenneth Broux), слова которого приводит информационное агентство Рейтер, отметил, что заявление прозвучало совсем скоро после того, как сам Драги предупреждал о рисках для ценовой стабильности. "Сегодня мы получили четкий сигнал о том, что регулятор может снизить ставку или начать вторую программу количественного смягчения (QE2)",- отметил аналитик.

ЕЦБ проводил программу количественного смягчения (QE), заключавшуюся в покупке регулятором активов, с 2014 года, и завершил ее в прошлом году. Регулятор покупал бумаги частного и государственного сектора по четырем различным отдельным направлениям. Главной целью ЕЦБ было приближение инфляции к целевому показателю в 2%.