МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем несколько усилили своё снижение на фоне признаков негативного влияния торгового конфликта между США и Китаем на мировую экономику, что может отразиться и на спросе на сырье, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 13.48 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,53%, до 60,62 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 0,1%, до 51,88 доллара за баррель.

Инвесторов беспокоят признаки замедления темпов роста мировой экономики, что отражается на спросе на сырье. Кроме того, ранее свой прогноз спроса на нефть в 2019 году понизило Международное энергетического агентство (МЭА). Аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что нефтяным рынком снова движут опасения за динамику спроса, в то время как тот факт, что ОПЕК+ никак не может согласовать даты своих встреч, также не помогает нефтяным ценам.

По сообщениям СМИ, ОПЕК предложила перенести июньские встречи на период 8-12 июля. Изначально заседания ОПЕК и ОПЕК+ намечались на 25 и 26 июня соответственно. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в начале июня говорил, что большинство стран подтвердило свое согласие на проведение встречи ОПЕК+ 2-4 июля, но окончательного решения пока нет. В свою очередь, министр нефти Ирана Бижан Зангане 17 июня после встречи с Новаком заявил, что согласен на перенос встречи ОПЕК на 10-12 июля, но не смог бы посетить ее в начале июля.