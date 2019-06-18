МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс рубля слегка растет к доллару и евро, несмотря на снижение котировок нефти, поддержку рублю оказывают налоговый период, конвертация валюты в рубли для выплаты дивидендов и интерес иностранных инвесторов к российским активам, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты валютного рынка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.53 мск вторника снижается на 2 копейки, до 64,3 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 71,99 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,5%, до 60,63 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ УСТОЙЧИВ К НЕФТЯНЫМ ПАДЕНИЯМ

Рубль не демонстрирует выраженной динамики и игнорирует снижение цен на нефть, отмечает аналитик банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. При этом цены снижаются вторую торговую сессию подряд на фоне обеспокоенности инвесторов за перспективы мировой экономики и спрос на сырье.

"Курс рубля остается на низком уровне, даже с учетом сезонного ухудшения платежного баланса, которое в мае усилилось перебоями в поставках нефти из РФ (история с трубопроводом "Дружба"). Сальдо текущего счета в прошлом месяце, по предварительным оценкам ЦБ, оказалось ниже объема покупок валюты на рынке в рамках бюджетного правила и "докупок" ЦБ, что пока компенсировалось притоком нерезидентского капитала – это подтверждается и данными по росту доли нерезидентов в ОФЗ", — также отмечает Кадулин.

Но таким образом формируются предпосылки для роста чувствительности рубля к глобальному спросу на риск, добавляет он.

На данный момент рублю оказывают поддержку большое количество кратковременных факторов, отмечает заместитель руководителя инвестотдела НПФ "Согласие" Николай Ребенок. Среди них — пятничное снижение ключевой ставки ЦБ и как следствие сохраняющийся интерес иностранных инвесторов к российскому рынку, начавшийся налоговый период и конвертация валюты в рубли для осуществления публичными компаниями запланированных дивидендных выплат.

Что касается валют развивающихся рынков, то в первой половине дня во вторник на этих площадках не наблюдалось единой динамики, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Заметное укрепление демонстрировал лишь южноафриканский рэнд, тогда как большинство других валют EM торговались либо в небольшом минусе, либо в незначительном плюсе. Нейтральную динамику демонстрировал и рубль в паре с долларом, торгуясь вблизи нуля к окончанию первой половины дня. В паре с единой европейской валютой рубль укреплялся на 0,2-0,3%, отражая ослабление евро на форекс", — комментирует он.

На этом фоне курс евро опустился ниже 72 рублей, впервые с 23 мая, следует из данных торгов Московской биржи.

ПРОГНОЗЫ

Текущие уровни цен на нефть сорта Brent всё ещё комфортны для РФ, но снижение котировок существенно ниже 60 долларов за баррель приведет к ослаблению рубля, считает Ребенок.

С технической стороны и в отсутствие неожиданных новостей пара рубль/доллар до конца недели будет находиться в диапазоне 64-64,6 рубля за единицу американской нацвалюты, полагает он. При этом отметка в 64 рубля за доллар — сильный уровень, ниже которого пара рубль-доллар не сможет закрепиться, уверен аналитик.

По мнению Кравченко, в ближайшее время все внимание инвесторов будет сфокусировано на заседании ФРС, от которого участники рынка если не ждут снижения процентной ставки уже сейчас, то рассчитывают на "голубиные" комментарии американского регулятора и его главы, что поддерживает валюты развивающихся рынков.

Если инвесторы получат новые сигналы, которые укрепят их ожидания смягчения процентной политики в США, распродажи американской валюты на развивающихся рынках могут позволить рублю закрепиться ниже 64 в паре с долларом, считает он.

"Впрочем, аппетит инвесторов на площадках развивающихся рынков могут в очередной раз испортить торговые разногласия США и Китая. Более того, не исключено, что мягкая риторика ФРС будет в том числе обусловлена рисками для американской экономики из-за торговых противостояний, что, в свою очередь, спровоцирует глобальный уход инвесторов от риска на развивающихся рынках. В этом случае можно ожидать коррекцию рубля в сторону 65,0-65,5 по доллару", — добавляет он.