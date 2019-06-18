МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет на фоне дорожающей нефти, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимуме с апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.51 мск снижался на 37 копеек — до 63,95 рубля, курс евро — на 52 копейки, до 71,63 рубля.

Обе основные резервные валюты приближаются к минимумам текущего года (63,63 рубля и 71,4 рубля соответственно).

Нефть сорта Brent дорожает на 1,1% — до 61,58 доллара за баррель.