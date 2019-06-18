МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вечером во вторник уверенно растет на поддержке нефти и рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Также росту интереса к рынку акций способствует риторика главы ЕЦБ Марио Драги о необходимости новых монетарных стимулов, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Индекс Мосбиржи к 17.57 мск рос на 0,89% — до 2758,54 пункта, индекс РТС — на 1,26%, до 1357,75 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 33 копейки — до 63,99 рубля, курс евро — на 59 копеек, до 71,57 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent взлетел на 2,94% — до 62,73 доллара за баррель.

Наряду с нефтяной динамикой поддержку рынкам оказывает заявление главы ЕЦБ Марио Драги о необходимости новых монетарных стимулов в ЕС, отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. Вкупе с ожидаемой мягкой риторикой ФРС США это привлекает в акции покупателей, добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста привилегированные и обыкновенные акции "Ростелекома": компания объявила о том, что после консолидации 100% Tele2 не будет менять дивидендную политику, предусматривающую выплату 75% свободного денежного потока (FCF), но не менее 5 рублей на акцию в год, отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

К текущему моменту привилегированные акции "Ростелекома" поднимаются на 2,26%, обыкновенные акции — на 2,15%.

Перед дивидендными отсечками растут бумаги ГМК "Норильский никель" (+1,39%) и ММК (+1,41%), отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

В лидерах роста – акции АФК "Система" (3,26%), ОГК-2 (3,19%), бумаги "Россетей" (префы растут на 2,39%, обыкновенные акции – на 3,43%), акции ТГК-1 (2,73%), "Полюса" (2,05%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,91%) и префы "Транснефти" (1,9%).

Среди лидеров снижения — акции НЛМК (-4,07%), обыкновенные акции "Мечела" (-0,93%), акции "Аэрофлота" (-0,92%) и депозитарные расписки "Ленты" (-0,52%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Конец торгового дня рынок акций РФ проведет в преобладающих позитивных настроениях, считает Суверов из "БКС Премьер".

"Основным поводом для активности покупателей, как на российском рынке, так и на внешних, стали очередные новости о смене риторики ведущих центральных банков. Президент ЕЦБ Марио Драги допустил снижение ставки, или использование количественных методов, если инфляция в еврозоне не начнёт ускорять темпы роста. Таким образом, более мягкая позиция ЕЦБ стимулирует покупку риска, включая сырьевые активы, высокодоходные валюты, или акции", — отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".