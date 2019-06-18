МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник увеличивается в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также на фоне заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о смягчении монетарной политики в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,95 доллара, или на 0,67%, до 1351,75 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 1,31%, до 15,023 доллара за унцию.

Во вторник глава ЕЦБ Марио Драги заявил о возможном смягчение монетарной политики в еврозоне. Он уточнил, что этого можно достичь за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке.

При этом участники торгов во вторник ожидают начала двухдневного заседание Федрезерва США, по итогам которого регулятор объявит свое решение относительно проведения дальнейшей монетарной политики в стране.