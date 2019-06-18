МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок во вторник вырос вслед за западными рынками на ожиданиях смягчения монетарной политики мировыми финансовыми регуляторами.

Дорожавшая на этом же фоне нефть поддержала стоимость российских активов.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию вырос на 1% — до 2761,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,37% до 1359,23 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок во вторник уверенно повышался, отыгрывая ощутимое улучшение конъюнктуры мировых фондовых рынков.

Главным фактором такой динамики стал рост надежд инвесторов на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) основными мировыми финансовыми регуляторами. В частности, глава ЕЦБ Марио Драги, опасаясь сохранения низкой инфляции в еврозоне, заявил о готовности и далее смягчать ДКП путем понижения базовой учетной ставки или выкупа с рынка активов.

Мягкости трейдеры ожидают и от главы ФРС США Джерома Пауэлла. В ближайшую среду ставка, скорее всего, пока не будет понижена, однако риторика может оказаться успокаивающей, и ДКП будет смягчена в ближайшее время.

На этом фоне мировые цены на нефть вечером прибавляли около 2% до 62 долларов за баррель сорта Brent.

В лидерах роста цены во вторник опять оказались бумаги "Россетей" (+5% обыкновенные акции и +2,2% префы). Также повысились акции АФК "Система" (+3,1%), ММК (+2,6%), префы "Транснефти" (+2,3%). Снизились акции НЛМК (-3,6%) "Мечела" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,1%), "Акрона" (-0,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Диапазон консолидации до завтрашнего дня, скорее всего, сохранится и составит по индексу Мосбиржи 2700-2770 пунктов, по индексу РТС — 1330-1355 пунктов, оценил Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"Основное движение на рынках начнется в четверг, после решения ФРС США по ставке и пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла", — добавил он.

В целом, общая конъюнктура продолжает сохранять российский фондовый рынок одним из наиболее привлекательных для инвесторов, что делает возможным дальнейший рост, считает Андрей Люшин из Локо банка.

Завтра индекс Мосбиржи будет находится в диапазоне отметок 2725-2750, оценил он.