МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Курс доллара к евро умеренно растет во вторник, инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по дальнейшей монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,1195 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1217 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 108,47 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,55 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,06% до 97,62 пункта.

Мировые рынки во вторник ждут начала очередного двухдневного заседания ФРС, по итогам которого регулятор объявит свое решение относительно проведения дальнейшей монетарной политики в стране.

Предполагается, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%. Согласно данным CME Group, 77,5% экспертов уверены, что на данный момент ставка будет сохранена, 22,5% экспертов прогнозирует ее снижение. При этом 66,8% аналитиков говорят о смягчении монетарной политики на заседании в июле.

"Рынки в основном заняли бдительную позицию в ожидании завтрашнего заявления ФРС", — приводит агентство Рейтер мнение директора по валютной стратегии Cambridge Global Payments Карла Шамотты (Karl Schamotta).

Она также добавила, что весьма вероятно признание ФРС ухудшающейся обстановки в мире, но снижение базовой ставки на данный момент вряд ли произойдет, отмечает агентство.