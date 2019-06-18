МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись в значительном плюсе после заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о возможном дальнейшем смягчении монетарной политики в еврозоне, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 1,21%, до 7446,06 пункта, французский CAC 40 — на 2,2%, до 5509,73 пункта, немецкий DAX — на 2,05%, до 12333,41 пункта.

Трейдеры отыгрывают заявление главы ЕЦБ Марио Драги о смягчение монетарной политики в еврозоне. Он сообщил, что этого можно достичь за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке.

При этом участники торгов во вторник ожидают начала двухдневного заседание Федрезерва, по итогам которого регулятор объявит свое решение относительно проведения дальнейшей монетарной политики в стране.

"Участники рынка более уверенно относятся к заседанию ФРС, особенно в связи с комментариями ЕЦБ по смягчению политики", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Markets.com Нила Уилсона (Neil Wilson).