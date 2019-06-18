МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером существенно рос против доллара и евро на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) основными финансовыми регуляторами мира.

Рост стоимости нефти на этом фоне поддерживает курс рубля около максимумов с апреля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.44 мск снижался на 26 копеек до 64,06 рубля, курс евро — на 45 копеек до 71,71 рубля, следует из данных Московской биржи. Обе основные резервные валюты приближаются к минимумам текущего года (63,63 рубля и 71,4 рубля соответственно) и уже обновили во вторник минимумы с апреля — 63,91 рубля и 71,55 рубля соответственно.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ СМЯГЧЕНИЕ РИТОРИКИ ПО ДКП

Рубль во вторник повышался против основных резервных валют. Участники рынка отыгрывают рост надежд инвесторов на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) основными мировыми финансовыми регуляторами. В частности, глава ЕЦБ Марио Драги, опасаясь сохранения низкой инфляции в еврозоне, заявил о готовности и далее смягчать ДКП путем понижения базовой учетной ставки или выкупа с рынка активов.

Мягкости трейдеры ожидают и от главы ФРС США Джерома Пауэлла. В ближайшую среду ставка, скорее всего, пока не будет понижена, однако риторика может оказаться успокаивающей, и ДКП будет смягчена в ближайшее время.

На этом фоне мировые цены на нефть вечером прибавляли около 2% до 62 долларов за баррель сорта Brent.

В итоге доллар и евро вечером снижались против рубля на 0,4-0,6%. Рублевая цена нефти колебалась ниже отметки 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Поводом к оптимизму для российской валюты и в целом валют развивающихся экономик сейчас являются преимущественно ожидания относительно скорого возобновления стимулирования со стороны американского регулятора, итоги очередного заседания которого будут подведены уже завтра, рассуждает эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"В ходе данного заседания существенные изменения крайне маловероятны. Поэтому участники, вероятно, сосредоточатся на риторике председателя и экономических прогнозах. Впрочем, позитив на финансовых рынках несколько чрезмерен. Поэтому через некоторое время умеренно-негативные настроения вполне могут вернуться и в том числе для российской валюты. Наиболее вероятным торговым диапазоном на ближайшие дни по паре евро/рубль является 71,2-73,5, по доллар/рубль – 63,5-65,4", — оценил он.

Завтрашний день обещает быть благоприятным для рубля в свете планируемых Минфином размещений ОФЗ, стабилизации нефтяных цен и на благоприятном внешнем фоне, потому курс будет устанавливаться в диапазоне 64-64,5 рубля за доллар и 71,5-72,3 рубля за евро, оценил Дмитрий Гелемурзин из компании Goldman Group.