МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Компания Google восстановила работу своего приложения Calendar — сервиса для планирования встреч, событий и дел, говорится в сообщении на сайте компании.

"Проблема с Google Calendar должна быть решена. Мы приносим извинения за неудобства и благодарим за ваше терпение и поддержку. Пожалуйста, будьте уверены, что надежность системы это первоочередная задача в Google, и мы постоянно ее совершенствуем", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник сообщалось, что пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе поисковой системы Google.

Сайт Gizmodo отметил, что сбой в том числе касался работы календарного приложения, отвечавшего на попытку открыть его, сообщением об ошибке 404. Отключение сервиса произошло через час после того как Google с похвалой отозвался о нем в Twitter, заявив, что "планировать свое время с Google Calendar намного проще".