МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Структуры инвестиционного фонда Baring Vostok исполнили опцион о передаче 9,99% акций банка "Восточный" компании "Финвижн" бизнесмена Артема Аветисяна, сообщили РИА Новости в фонде.

"По исполнительному листу списали акции", — сообщил представитель фонда.

Банк "Восточный" и его владельцы в феврале оказались в центре внимания после того, как были арестованы основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

Ранее фонды Baring Vostok контролировали 51,62% уставного капитала банка, Аветисян через "Финвижн" — 32,02%. Арбитраж Амурской области 17 мая по иску "Финвижн" обязал представляющую интересы Baring Vostok кипрскую компанию Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года о продаже ей 9,99% акций банка за 750 миллионов рублей.

После исполнения опциона Baring потерял контроль в банке — доля его фондов снизилась до 41,63%, тогда как у Аветисяна теперь 42,01%.

Спорный пакет акций был арестован судом в качестве обеспечительной меры, а 11 июня амурский арбитраж после обращения "Финвижн" обязал Baring немедленно исполнить судебное решение и продать 9,99% акций "Восточного". Согласно Арбитражному процессуальному кодексу РФ, такое определение суда может быть обжаловано, но обжалование не приостанавливает его исполнения.