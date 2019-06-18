МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США по итогам вторника прибавили до 1,4% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа и ожидания решения Федрезерва по ставке, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,35% — до 26465,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,39%, до 7953,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,97%, до 2917,75 пункта.

Трамп ранее сообщил, что проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе на саммите G20."Провел очень хорошую телефонную беседу с председателем Китая Си. Мы проведем расширенную встречу на следующей неделе на G-20 в Японии", — написал президент США в Twitter.

В свою очередь Си Цзиньпин выразил надежду, что американская сторона будет справедливо обращаться с китайскими компаниями.

Трейдеры также обратили внимание на заявление главы ЕЦБ Марио Драги о возможности смягчения монетарной политики в еврозоне за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке.

Во вторник начинается двухдневное заседание Федрезерва, по итогам которого регулятор объявит свое решение относительно дальнейшей монетарной политики в стране. Ожидается сохранение ставки на текущем уровне в 2,25-2,5%.

"Перспектива "дополнительных стимулов" подбросила рынок вверх, и, похоже, ЕЦБ идет по стопам ФРС в использовании "голубиной" риторики", — приводит агентство MarketWatch слова рыночного аналитика CMC Markets Дэвида Мэддена (David Madden).