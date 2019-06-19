МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Динамика мировых цен на нефть остается позитивной второй день подряд на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о начале очередных торговых переговоров с Китаем, хотя цены значительно замедлили рост после ралли во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03% — до 62,16 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,22% — до 54,23 доллара за баррель.

Рост цен на нефть начался еще во вторник вечером и превышал 3,5% после того, как президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе на саммите G20. Кроме того, он заявил журналистам, что команда переговорщиков по торговле Китая и США начнет работу в среду. Американский президент добавил, что позитивно оценивает перспективы переговоров.

Заявления Трампа улучшили настроения на мировых рынках — у трейдеров снова появились надежды на прогресс в торговых переговорах США И КНР, что станет позитивным фактором для роста мировой экономики в целом и спроса на нефть в частности.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на данные американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 812 тысяч баррелей после роста на 4,85 миллиона баррелей неделей ранее. Данные по запасам от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Аналитики ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,077 миллиона баррелей.