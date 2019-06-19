МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут в среду на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по торговым переговорам с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,5% — до 2933,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,24%, до 1538,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,37%, до 28150,33 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,71%, до 21332,04 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,07% — до 2121,11 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,92%, до 6630,5 пункта.

Участники торгов в Азии с оптимизмом отыгрывают заявления Трампа, который заявил во вторник, что команда переговорщиков по торговле Китая и США начнет работу в среду. Американский президент добавил, что смотрит на перспективы переговоров позитивно. При этом до этого американский лидер написал в Twitter, что на следующей неделе на саммите G20 проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

На фоне общего позитива на биржах практически незамеченной прошла слабая статистика из Японии, согласно которой экспорт страны в мае снизился в годовом исчислении на 7,8%, а импорт — на 1,5%. При этом аналитики ждали сокращения экспорта на 7,7% и роста импорта на 0,2%.

В то же время ряд аналитиков настроены достаточно скептично в преддверии новых переговоров США и КНР. "Мы не ожидаем никаких реальных изменений после встречи на полях G20. Но тот факт, что стороны ведут переговоры, должен, по крайней мере, отодвинуть мысли о новом повышении пошлин, хотя бы на некоторое время", — сказала агентству Рейтер экономист ING Айрис Пан (Iris Pang).