МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно снижается в среду утром на фоне возросшего оптимизма по поводу перспектив торговых отношений США и Китая, который привел к уменьшению интереса к более надежным активам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.34 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,9 доллара, или на 0,07%, до 1350,2 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,03%, до 14,99 доллара за унцию.

В среду инвесторы отказывают от более надежного золота и отдают предпочтение рисковым активам, о чем свидетельствует рост на мировых фондовых рынках. Поводом для такой динамики стали комментарии президента США Дональда Трампа относительно торговых переговоров с Китаем.

Американский лидер написал во вторник в Twitter, что проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе на саммите G20. Кроме того, он заявил журналистам, что команда торговых переговорщиков Китая и США начнёт работу в среду. Американский президент добавил, что смотрит на перспективы переговоров позитивно.

"Мы наблюдаем небольшое восстановление аппетита инвесторов к риску", — приводит агентство мнение главы подразделения товарных рынков TD Securities Барта Мелека (Bart Melek). По мнению эксперта, это способствует снижению цены на золото.