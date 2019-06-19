МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ несколько подрос по основным индексам в начале торговой сессии на ожиданиях признаков смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышается на 0,1%, до 2764 пунктов, индекс РТС — также на 0,1%, до 1361 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Аналитики ожидают, что американский финансовый регулятор по итогам сегодняшнего заседания сохранит учётную ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство в его руководстве выскажется за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

Стоимость нефти утром растет на 0,3%, до 62,3 доллара за баррель по марке Brent.