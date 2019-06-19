МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа, входящая в Ассоциацию "НП РТС", планирует перейти с пятидневного режима торгов на семидневные торги, сообщил на годовом собрании акционеров президент партнёрства Роман Горюнов.

"До конца года у нас в планах… закончить проект по торгам 21 на семь (в течение 21 часа все семь дней недели — ред.). Технологически мы сейчас уже готовы к этому. В тестовом режиме система уже работает несколько месяцев. Есть участники, которые ее тестируют для совершения адресных сделок. Мы предлагаем ввести режим уже обычных торгов", — сказал он.

Горюнов добавил, что биржа планирует осенью впервые в РФ начать торги двадцатью "голубыми фишками" компаний Гонконга.

"Осенью планируем запустить торги гонконгским бумагами. Это будут акции порядка 20 компаний, которые торгуются на Гонконгской бирже. У нас есть несколько GDR (гонконгских компаний — ред.), которые торгуются в Америке, но прямых бумаг, которые в Гонконге торгуются, у нас ещё нет. Это "голубые фишки", — сказал он.

Санкт-Петербургская биржа предлагает к торгам около тысячи иностранных ценных бумаг. Среднедневной объём торгов превышает 53 миллиона долларов.

Ассоциация участников финансового рынка "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС" ведет работу над рядом проектов, включая перспективную торгово-клиринговую систему, многофункциональную информационную систему внебиржевого рынка RTS Board, инвестиционную систему "Восход" и рынок акций глобальных компаний на Санкт-Петербургской бирже.