МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду в "зеленой зоне" на фоне новостей о грядущем возобновлении торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,96% — до 2917,8 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,48%, до 1526,77 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 2,56%, до 28292,14 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,72%, до 21333,87 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,24%, до 2124,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,19%, до 6648,1 пункта.

В центре внимания рынков в среду оказались новости о том, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонную беседу с президентом США Дональдом Трампом. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. По данным китайских СМИ, лидер Китая выразил готовность провести встречу на полях предстоящего саммита G20 в Японии. Трамп, в свою очередь, написал в Twitter, что провел "очень хорошую телефонную беседу" с председателем КНР, а также, что проведет переговоры с ним на саммите G20 в японской Осаке.

"Инвесторы с энтузиазмом восприняли новые события. Страны, по крайней мере, будут вести переговоры после перерыва, и рынок считает, что мало шансов на то, что переговоры прервутся после встречи лидеров", — цитирует агентство Рейтер главного стратега по глобальным рынкам Tokai Tokyo Research Institute Шоджи Хиракаву (Shoji Hirakawa).