МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику в среду в рамках коррекции после значительного роста в предшествовавший торговый день и в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.20 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,32%, до 7419,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,16%, до 5500,94 пункта, немецкий DAX — на 0,09%, до 12320,37 пункта.

В среду европейские инвесторы фиксируют прибыль после роста на биржах днем ранее, который достигал 2%. Такая динамика была связана с заявлениями главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги о возможном дальнейшем смягчении монетарной политики в еврозоне. Кроме того, поддержку рынкам оказало ослабление торговых опасений после того, как президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе на саммите G20.

Теперь рынки ждут решения ФРС США относительно монетарной политики, которое будет обнародовано в среду вечером. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство в его руководстве выскажется за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

"Абсолютно всем должно быть понятно, что это переломный момент в денежно-кредитной политике… Сейчас вопрос в том, что сделает ФРС", — сказал агентству Рейтер аналитик Commerzbank Ульрих Лейхтманн (Ulrich Leuchtmann).

Участники торгов также обратили внимание на статистику из Великобритании, согласно которой инфляция в стране в мае в годовом выражении замедлилась до 2% против уровня апреля в 2,1%, а в месячном выражении показатель составил 0,3% против 0,6% в апреле. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков.