МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут в среду в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно монетарной политики, которое будет обнародовано вечером.

По состоянию на 17.03 мск промышленный индекс Dow Jones прибавлял 0,2%, до 26517 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,2%, до 7951 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,07%, до 2919 пунктов.

Аналитики ожидают, что ФРС США в среду сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство в его руководстве выскажется за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.