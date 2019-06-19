МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вечером умеренно снижается вслед за ценами на нефть и в ожидании решения ФРС США по ставке, которое будет озвучено после закрытия российской фондовой площадки, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к 17.15 мск в минусе на 0,19% — до 2756,39 пункта, индекс РТС — на 0,08%, до 1357,17 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" терял 9 копеек — до 63,94 рубля, курс евро — 2 копейки, до 71,68 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,76% — до 61,67 доллара за баррель.

Фондовые индексы большинства развивающихся стран растут в преддверии итогов заседания ФРС США по монетарной политике, при этом российский рынок акций снижается, в том числе из-за дешевеющей нефти, отмечает аналитик банка "Санкт-Петербург" Анна Полиенко.

"В течение первого часа торгов рублевый индекс Мосбиржи еще сумел обновить свой исторический максимум, ненадолго превысив отметку 2775 пунктов. Однако попытки продолжения вчерашней игры на повышение довольно быстро себя исчерпали", — добавляет Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста акции "Аптечной сети 36 и 6", которые подскочили на 25,7% на повышенных для компании объемах (более 27 миллионов рублей) в отсутствие новостей компании.

"Среди голубых фишек заметным явлением стало лишь ускорившееся коррекционное повышение стоимости акций "Алроса" (+1,8%). В течение предыдущего месяца эти бумаги находились под давлением в связи с существенным сокращением объемов реализации алмазно-бриллиантовой продукции в долларовом выражении в апреле в сравнении с достаточно успешным мартом месяцем. Указанная негативная тенденция продолжилась и в мае", — комментирует Манжос.

Среди лидеров дня вновь преобладали защитные акции электроэнергетики "Юнипро" (3,44%), ОГК-2 (0,79%), "Мосэнерго" (1,36%) и ФСК "ЕЭС" (1,52%), отмечает Андрей Кочетков из "Открытия Брокер".

Перед дивидендными отсечками растут бумаги ГМК "Норникель" (+1,39%) и ММК (+1,41%), отмечает Кочетков.

Также в лидерах роста – акции "Распадской" (2,94%), ТМК (2,44%), "Интер РАО" (1,96%), префы "Ростелекома" (1,73%), акции "Детского мира" (1,56%) и акции "Русала" (1,41%).

Ожидаемо слабее рынка торгуются акции ММК (-2,13%), которые сегодня испытали дивидендный разрыв, отмечает Манжос. "Квартальные дивиденды по этим бумагам составят 1,488 рубля, что соответствует 3,17% от цены их вчерашнего закрытия", — напоминает аналитик.

Среди лидеров снижения — акции НЛМК (-1,73%), "Полюса" (-1,48%), депозитарные расписки "Ленты" (-1,18%) и обыкновенные акции Сбербанка (-1,06%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Рынок ожидает "мягкой" риторики ФРС, что может укрепить ожидания скорого снижения процентных ставок и окажет поддержку активам развивающихся стран, в числе которых и Россия. При этом рыночные ожидания перегреты, вероятность снижения процентной ставки (рассчитанная через фьючерсы на fed funds) на заседании в июле составляет 82%, в сентябре – 94%. В этих условиях, тональность риторики ФРС может показаться инвесторам недостаточно "мягкой", что вызовет коррекцию на рынках и бегство из риска", — отмечает Полиенко.

Решение и последующие комментарии по поводу процентной ставки ФРС США будут озвучены уже после закрытия основных торгов в России (21.00 мск), напоминает Манжос. Аналитик ожидает закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением не более 0,5-0,7% по итогам дня.