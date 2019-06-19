МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся разнонаправленно на фоне укрепления рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,09% — до 2759,12 пункта, индекс РТС вырос на 0,14%, до 1361,14 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.53 мск снижался на 18 копеек — до 63,84 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 71,57 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,19% — до 62,09 доллара за баррель.

"На старте сессии российские фондовые индикаторы продемонстрировали восходящий импульс, в результате которого индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС – пятилетний. Однако нейтральный внешний фон начла быстро ухудшаться, вызвав у нас умеренный откат", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

"Многие инвесторы опасаются, что заложенные в текущие завышенные котировки ожидания, связанные с предстоящим сегодня подведением итогов заседания ФРС, могут не оправдаться. Регулятор может не дать очевидных сигналов о нескольких раундах снижения ставки, на что рассчитывают многие оптимисты", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Малоликвидные акции "Аптечной сети 36,6" подскакивали на 61,9% — до 8,986 рубля – максимум с декабря 2017 года. К закрытию торгов акции компании выросли на 45,40% — до 8,076 рубля.

Объем торгов превысил 80 миллионов рублей, при том что средний объем за последний месяц составлял порядка 1 миллиона рублей, также следует из динамики торгов.

Портфельный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин полагает, что фонд Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited мог продолжить покупку акций на рынке.

Ранее, 13 июня, "Аптечная сеть 36,6" сообщила РИА Новости, что разместила 72,96% допэмиссии акций, привлекла более 22,10 миллиарда рублей. В результате допэмиссии в число акционеров вошел независимый инвестиционный фонд Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited (29,97%).

Среди лидеров дня вновь преобладали защитные акции электроэнергетики "Юнипро" (3,44%), ОГК-2 (0,79%), "Мосэнерго" (1,36%) и ФСК "ЕЭС" (1,52%), отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

В лидерах роста также акции "Распадской" (6,19 %), "Юнипро" (3,4%), "Интер РАО" (2,69%), ОГК-2 (2,16%), "Алросы" (2%), а также акции ТМК (1,95%), префы "Ростелекома" (1,66%), ФСК "ЕЭС" (1,61%) и акции "Детского мира" (1,53%).

Акции ММК снизились на 1,28% на фоне дивидендного разрыва.

Среди лидеров снижения — депозитарные расписки "Ленты" (-3,48%), акции "Новатэка" (-2,63%), "Полюса" (-1,52%), НЛМК (-1,36%) и акции ММК (-1,28%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Александра Овчинникова из "Фридом Финанс" полагает, что динамику на отечественной бирже и в четверг будут определять движения на внешних площадках. "Ориентир по рублевому индексу Мосбиржи составляет 2740-2770 пунктов, по РТС – 1340-1360 пунктов", — добавляет она.

Елена Кожухова из "Велес Капитала" отмечает, что с точки зрения технического анализа на графике Мосбиржи есть признаки, которые служат предупреждением о рисках коррекции. Ближайшими важными поддержками для индексов Мосбиржи и РТС выступают отметки 2725 и 1335 пунктов, соответственно.