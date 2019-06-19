МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Курс доллара демонстрирует негативную динамику по отношению к основным мировым валютам в среду вечером после решений Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1239 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1191 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 108,06 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,44 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,55% до 97,15 пункта.

ФРС США по итогам двухдневного заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку в 2019 году на уровне 2,25-2,5%. При этом члены регулятора разошлись во мнения относительно дальнейшей политики в текущем году: восемь из 17 членов комитета по открытым рынкам прогнозируют сохранение базовой процентной ставки в 2019 году на текущем уровне. При этом восемь выступают за снижение, из которых один считает, что ставку нужно снизить один раз — до 2-2,25%, а семеро считают, что два раза — до 1,75-2%. И только один член комитета высказался за повышение ставки в текущем году.

В то же время ФРС США оставила без изменения мартовский прогноз по росту ВВП США в 2019 году — он составит 2,1%. Прогноз по росту ВВП США на 2020 год при этом повышен до 2% с мартовских 1,9%.